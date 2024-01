Marvel Thunderbolts, fumata nera per Sentry: Austin Abrams ha rifiutato il ruolo?

Qualche giorno fa era stato svelato che la star di The Walking Dead e Euphoria Austin Abrams era il principale candidato per il ruolo di Sentry in Thunderbolts, con la Marvel alla ricerca di un nuovo attore per sostituire Steven Yeun.

Tuttavia, stando a quanto rivelato in queste ore dal noto insider Daniel Richtman, che per primo aveva fatto circolare l'indiscrezione sulla vicinanza di Austin Abrams al cast di Thunderbolts, pare che dai Marvel Studios sia arrivata un'altra fumata nera per Sentry, con l'attore che avrebbe rifiutato l'offerta: lo scooper non ha specificato il motivo dietro alla rinuncia di Austin Abrams, ma a questo punto la ricerca della Marvel per il prossimo interprete del supereroe Sentry è destinata a continuare.

Proseguono dunque le sfortuna di Thunderbolts, produzione del Marvel Cinematic Universe che ha dovuto affrontare una buona dose di sfide da quando è stata annunciata, molte delle quali sono state causate dagli scioperi degli sceneggiatori WGA e dagli attori SAG-AFTRA dello scorso anno. Eppure, almeno sulla carta, si preannuncia come uno dei titoli più interessanti del prossimo futuro del MCU, dato che introdurrà un nuovo team formato da un cast da urlo che include Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Boleva, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, David Harbour nel ruolo del Guardiano Rosso, Wyatt Russell nel ruolo di US Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost e Olga Kurylenko in quello di Taskmaster.

Scritto da Eric Pearson e Lee Sung Jin e diretto da Jake Schreier, Thunderbolts è atteso nelle sale per il 25 luglio 2025.