Marvel: Thor sarà l'unico Vendicatore del team originale a tornare per Avengers 5?

Dopo Avengers: Endgame servirà un nuovo crossover di spessore per ripetere il successo galattico ottenuto dai fratelli Russo, e prima o poi Marvel si ritroverà a dover costituire un nuovo gruppo di Vendicatori, nel quale Thor potrebbe avere un ruolo di un certo rilievo.

Se Chris Hemsworth è pronto a tornare per Thor Love and Thunder, potrebbe doversi preparare anche ad assumere il ruolo di unico "membro anziano" degli Avengers, come sottolinea Screen Rant. A supporto di questa teoria c'è ovviamente quanto visto in Endgame: il film ha chiuso in maniera definitiva le storyline di tutti gli altri eroi che costituirono il primo nucleo del gruppo. Black Widow si è sacrificata per sconfiggere Thanos, al pari di Tony Stark; Captain America si è finalmente goduto un po' di riposo insieme a Peggy Carter, trascorrendo con lei il resto dei suoi giorni; sorte simile a quella di Occhio di Falco, che ha potuto ricongiungersi con la famiglia. Hulk ha trovato l'anello di congiunzione tra la sua metà umana e la sua parte più feroce (senza considerare che la situazione dei diritti sul personaggio potrebbe costringere la Marvel a chiudere qui la sua storyline). L'unica linea lasciata aperta dagli autori è proprio quella di Thor, che si è imbarcato per nuove avventure insieme ai Guardiani della Galassia.

A ciò si aggiunge il fatto che il personaggio di Hemsworth sembra quello su cui i vari autori abbiano voluto puntare di più. Dopo i primi due film dedicatigli, più tradizionali, Thor ha scoperto la sua vena ironica con Ragnarok, e Waititi tornerà a sviluppare ulteriormente questo aspetto in Love and Thunder, senza tralasciare la relazione romantica con Jane.

Una vera e propria evoluzione la sua, e il punto di approdo del personaggio potrebbe essere proprio Avengers 5, nel quale potrebbe ricoprire il ruolo centrale che fu di Tony Stark nella costituzione del nuovo team. Cosa ne pensate? Il Dio del Tuono si merita un posto d'onore come unico supereroe dei 6 vendicatori originali?

Chissà se ad affiancarlo ci sarà anche Katherine Langford nei panni di Morgan Stark, l'attrice che aveva interpretato la figlia di Tony in una scena eliminata.