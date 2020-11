Marvel, Thanos è legato agli Eterni? Ecco il particolare che lo conferma

Sebbene Thanos sia stato sconfitto in maniera definitiva nell'ultimo crossover del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame, pare che un dettaglio diventato subito virale confermi il suo legame agli Eterni, i personaggi che verranno introdotti prossimamente dai Marvel Studios con un film interamente dedicato.

Questo dettaglio sembrerebbe provenire direttamente dal marketing Marvel, nello specifico tramite l'esibizione interattiva della Avengers S.T.A.T.I.O.N. che non solo ha fornito alcune innovazioni e dettagli del MCU, ma anche la connessione tra Thanos e Gli Eterni, magari fornendo anche qualche indizio sul prossimo film in arrivo dei Marvel Studios.

Nell'installazione viene fatto notare come Thor si riferisca a Thanos definendolo "l'ultimo di una antica specie molto sofisticata e conosciuta in tutto l'universo come Gli Eterni". Le altre informazioni ci mostrano poi dati già noti, come il fatto che Thanos provenga dalla luna più grande di Saturno, Titano, e che è da considerarsi estremamente pericoloso, una minaccia all'esistenza stessa dell'universo.

L'idea che Thanos sia legato a Gli Eterni non è del tutto una novità per i fan del fumetto. Nella realtà cartacea Marvel, Thanos nasce dagli Eterni A'lars e Sui-San, mentre l'Eterna Thena è sua cugina. Nel prossimo film in arrivo diretto da Chloé Zhao, il personaggio di Thena è interpretato da Angelina Jolie. L'informazione secondo cui Thanos sarebbe l'ultimo degli Eterni è un indizio importante non solo per il suo collegamento a questi personaggi, ma anche perché confermerebbe che Gli Eterni vivano in gran segreto sul pianeta da migliaia di anni.

Ricordiamo che Gli Eterni è già pronto e sarebbe dovuto uscire nelle sale il 6 novembre scorso; le riprese aggiuntive si sono svolte già parecchi mesi fa, come confermato recentemente.

Diretto da Chloé Zhao, la cui ultima pellicola Nomadland è stata premiata con il Leone d'Oro al Festival di Venezia 77, il film arriverà nelle sale il 5 novembre 2021.