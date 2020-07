Marvel, e se Thanos avesse finto la sua morte in Avengers: Endgame?

Thanos è uno dei villain Marvel più epici di sempre e molto spesso è stato addirittura in grado di conquistarsi la simpatia degli spettatori. Mosso dal particolare obiettivo di "ripulire" l'Universo, in Avengers: Endgame perde definitivamente la vita ma, un video ipotizza che in realtà non sia affatto morto.

Sappiamo che, conquistate tutte le Gemme dell'infinito, alla fine di Avengers: Inifinity War, semplicemente schioccando le dita, fa scomparire metà della popolazione, tra cui anche molti supereroi.

In Avengers: Endgame viene inizialmente ucciso da Thor in un impeto d'ira, la sua decapitazione per mano del dio del tuono si rivela però infruttuosa. Il mondo resta comunque dimezzato e così i Vendicatori decidono di intraprendere dei viaggi nel tempo con lo scopo di impedirgli di schioccare le dita. Sappiamo tutti poi come è andata a finire. Solo il provvidenziale sacrificio di Iron Man è riuscito a ristabilire il normale ordine delle cose e a provocare il definitivo dissolvimento del Titano.

Ma se Thanos in realtà avesse solo simulato la sua morte? É questa la domanda che si pone un video di CBR, che tenta di dimostrare appunto che con l'aiuto della Gemma del Tempo, Thanos avrebbe potuto cambiare nuovamente le carte in proprio favore. Ovviamente non c'è nessun annuncio sul ritorno del Titano nei prossimi film Marvel. Solo il tempo potrà dirci se si tratta di una semplice teoria campata in aria o se c'è un fondo di verità.

Tempo fa si parlava di poter rivedere un giovane Thanos ne gli Eterni, ma nessuna conferma è mai arrivata in merito. In attesa di ulteriori novità, date un'occhiata a questo interessante articolo sui principi che muovono un villain.