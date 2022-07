Marvel, Taron Egerton con il look classico di Wolverine in questa suggestiva fan art!

Un nuovo straordinario concept design mostra come potrebbe apparire Wolverine nel MCU, con la star di Kingsman Taron Egerton scelto come successore di Hugh Jackman nel ruolo dell'iconico membro degli X-Men. L'attore britannico è rumoreggiato da tempo per la parte, con lo stesso Egerton che ha rivelato di aver incontrato la Marvelper un ruolo.

Gli X-Men stanno per entrare nel MCU. Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha visto per la prima volta un personaggio degli X-Men apparire nel Marvel Cinematic Universe, quando Patrick Stewart è tornato come versione di un universo alternativo del Professor X. Tutto lascia pensare che i Marvel Studios siano alla ricerca del successore di Jackman per il ruolo di Wolverine, personaggio iconico del franchise cinematografico iniziato nel 2000 dal film di Bryan Singer.

In una recente intervista per la sua nuova serie di Apple TV+ Black Bird, infatti, Taron Egerton avrebbe espresso la volontà di succedere al solo e unico Hugh Jackman, di cui l'attore è tra l'altro molto amico e con il quale ha condiviso lo schermo in Eddie The Eagle. Tant'è che Egerton e gli esecutivi dei Marvel Studios si sarebbero già incontrati, ovviamente alla presenza del Presidente e CEO della compagnia Kevin Feige. Al momento, però, tutto tace...

"Non credo che sia sbagliato dirlo" dichiara ridendo l'attore ai microfoni della testata "Sarei elettrizzato, ma pieno d'apprensione [nell'ereditare il ruolo di Wolverine] perché Hugh è da sempre associato al personaggio, e immagino sarebbe davvero difficile per qualcun altro raccogliere il testimone. Ma magari, se si convincono, una possibilità me la daranno...".

E chissà che l'attore e le richieste dei fan non siano già stati in grado di persuadere i piani alti... Dopotutto con John Krasinski e Reed Richards in Doctor Strange 2 sembra essere andata più o meno così.

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Taron Egerton nei panni di Wolverine? Fateci sapere nei comment.