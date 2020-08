Marvel, Taron Egerton come Wolverine? L'attore è lusingato dai rumor

Da quando Hugh Jackman ha ufficialmente annunciato il suo addio al ruolo di Wolverine dopo il film Logan di James Mangold, è subito partita la "caccia" al suo successore e in questi ultimi mesi sono stati fatti i nomi più diversi fra loro. Uno di questi è quello di Taron Egerton, attore britannico protagonista del franchise Kingsman.

Nonostante non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale sul fatto se rivedremo o no prossimamente il personaggio del mondo degli X-Men, ora che i diritti di sfruttamento sono tornati alla Disney (e quindi alla Marvel), lo stesso Egerton si è detto molto lusingato di essere accostato a un personaggio così iconico, soprattutto dopo la meravigliosa eredità lasciata da Jackman.

Parlando infatti a British GQ, Egerton ha dichiarato: "Che qualcuno possa pensare che io sia adatto a una parte del genere è veramente lusinghiero. Adoro la Marvel, ma al momento si tratta solo di chiacchiere molto divertenti, non c'è nessuna base concreta per questi rumor". Lo stesso Egerton qualche mese fa, rispondendo sempre a queste voci insistenti, dichiarava che nonostante fosse molto contento, non si sentiva "un tipo alla Wolverine".

"Amo quei film e ho un sacco di amici che vi hanno pure preso parte e che si sono divertiti parecchio... non lo so. Penso che Logan sia veramente interessante come concetto. Ma non mi sono mai sentito come un tipo alla Wolverine. So che non se ne parlerà se non tra qualche anno e magari tra qualche anno apparirò rozzo abbastanza per la parte. Non ho mai fatto mistero di essere un fan di quel mondo e che adorerei farne parte".

Curiosamente, Taron Egerton e Hugh Jackman hanno già condiviso lo schermo nel film Eddie the Eagle. Di recente, è apparsa una fan art dedicata a Wolverine dal designer di God of War.