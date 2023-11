Marvel, tante novità sulla Saga del Multiverso e oltre: film, serie tv e X-Men in arrivo?

Dopo le ultime indiscrezioni relative a Thor 5 e a Gareth Edwards, sono emerse in queste ore tantissime novità dal dietro le quinte del Marvel Cinematic Universe in merito alla Saga del Multiverso ma non solo.

Il noto insider Daniel RPK, infatti, sulla sua pagina ufficiale Patreon ha divulgato tantissimi rumor e indiscrezioni relative ai Marvel Studios che le sue fonti gli hanno confidato negli ultimi giorni: come al solito, in questo articolo ci limitiamo a riportarle come segnalate dallo scooper, specificando che si tratta comunque di informazioni impossibili da verificare al momento.

Daredevil: Born Again sarà vietata ai minori , proprio come Echo.

, proprio come Echo. La Marvel sta esplorando il terreno per realizzare nuove serie tv targate Disney+ non ancora annunciate e basate su personaggi 'secondari' ma perfetti per una narrazione serializzata: tra questi ci sarebbero Il punitore, Jessica Jones, Ghost Rider, Runaways e Alpha Fight .

. Alcuni personaggi principali del team degli X-Men potrebbero avere degli spin-off stand-alone dedicati in uscita in esclusiva su Disney+.

stand-alone dedicati in uscita in esclusiva su Disney+. La serie tv di Nova , da qualche tempo in lavorazione in casa Marvel Studios, potrebbe diventare un film, come già accaduto alla serie tv di Armor Wars con Don Cheadle.

, da qualche tempo in lavorazione in casa Marvel Studios, potrebbe diventare un film, come già accaduto alla serie tv di Armor Wars con Don Cheadle. Disney+ e Marvel stanno lavorando attivamente su una serie tv di Wiccan , che a sua volta aprirà la strada ad un film stand-alone su Scarlet Witch con il ritorno di Elizabeth Olsen .

, che a sua volta aprirà la strada ad un film stand-alone su . Diversi progetti 'Marvel Special Presentation' in lavorazione sono stati cancellati

La serie tv Vision Quest, spin-off di WandaVision , sarà una miniserie: l'autrice Jac Schaeffer, già dietro a WandaVision e Agatha: Darkhold Diaries, sarà alla guida di questa 'saga magica del MCU', un po' come accaduto in passato con James Gunn e i fratelli Russo per altre porzioni dell'universo Marvel.

, sarà una miniserie: l'autrice Jac Schaeffer, già dietro a WandaVision e Agatha: Darkhold Diaries, sarà alla guida di questa 'saga magica del MCU', un po' come accaduto in passato con James Gunn e i fratelli Russo per altre porzioni dell'universo Marvel. I film non annunciati ufficialmente ma già in sviluppo sono Eternals 2, Thor 5, Black Panther 3 e Doctor Strange 3.

La Marvel ha offerto a Sam Raimi anche l'opzione di tornare alla guida di Doctor Strange 3 dopo il grande successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma il regista dovrà scegliere tra il film con Benedict Cumberbatch e Charlize Theron e il duo di crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Per informazioni ufficiali, invece, a proposito dei film conclusivi della Saga del Multiverso vi segnaliamo che i rumor delle scorse settimane sono stati confermati e Michael Waldron scriverà sia Avengers: The Kang Dynasty che Avengers: Secret Wars.