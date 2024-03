Marvel, svelato il villain del reboot degli X-Men? Forse rimarrete sorpresi

In vista del grande ritorno della saga degli X-Men sul grande schermo grazie all'attesissimo nuovo film Deadpool & Wolverine, in queste ore sono emerse le prime anticipazioni sul reboot vero e proprio del franchise in lavorazione in casa Marvel Studios.

Come di certo saprete, infatti, oltre a rivedere gli X-Men originali nel corso della Saga del Multiverso molto presto, presumibilmente dalla Fase 7 in poi, il Marvel Cinematic Universe porterà sul grande schermo la propria versione degli X-Men, un reboot del franchise con nuovi attori nei panni dei famosi supereroi mutanti, per intenderci un po' come accadrà prossimamente con il reboot dei Fantastici 4.

L'ultima volta che ne avevamo sentito parlare abbiamo appreso che i Marvel Studios avevano iniziato la ricerca degli sceneggiatori per il reboot degli X-Men, dettaglio che lascia intuire che il progetto vedrà definitivamente la luce tra alcuni anni, ma evidentemente qualche idea ha già iniziato a girare tra i corridoi dei Marvel Studios dato che secondo il noto e affidabile insider Daniel Richtman l'intenzione di Kevin Feige è quella di utilizzare Mr Sinister come villain del reboot degli X-Men: non è la prima volta che il nome del temibile Nathaniel Essex spunta fuori tra le anticipazioni per il progetto, e certamente sarebbe una variazione sul tema apprezzata dai fan, dato che rappresenterebbe una minaccia molto diversa da quelle affrontate finora dal team sul grande schermo.

Tra l'altro Mr Sinister avrà una parte importante nella serie tv animata X-Men '97, che arriverà in streaming in esclusiva su Disney+ questa settimana dal prossimo 21 marzo.

