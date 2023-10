Marvel, svelato quando uscirà il primo trailer di Madame Web?

A diverse settimane di distanza dal primo trailer ufficiale di Kraven il Cacciatore, nuove indiscrezioni online sembrano anticipare quando arriverà il primo filmato promozionale dell'altro spin-off di Spider-Man in programma in casa Sony Pictures, ovvero Madame Web.

Tra l'altro a quanto pare non mancherebbe neppure poi molto, dato che stando alle recenti indiscrezioni il trailer di Madame Web arriverà lunedì prossimo, 23 ottobre: secondo diversi insider, Sony Pictures si unirà ad altri importanti studi cinematografici in una presentazione che si terrà per lo ShowEast 2023 a Miami, in Florida, in programma dal 23 al 26 ottobre, e dato che l'evento prevede proiezioni di film e show sponsorizzati e riunirà i leader dell’industria cinematografica, le fonti sono certe che in questa sede verrà presentato il primo trailer di Madame Web. Non è chiaro al momento se il filmato sarà rilasciato anche online, ma la speranza dei fan è certamente quella.

Ricordiamo che la trama di Madame Web è tenuta completamente segreta da Sony Pictures, ma da varie foto dal set trapelate online nei mesi scorsi sembra chiaro che il film avrà a che fare col Multiverso e potrebbe spiegare come mai il cosiddetto VenomVerse della Sony non abbia un suo Peter Parker/Spider-Man...almeno fino ad ora. Il cast include Sydney Sweeney nel ruolo di Spider-Woman e Dakota Johnson in quelli di Madame Web.

Per altre letture, è stato segnalato che presto il VenomVerse diventerà canonico con il MCU, stando ai piani di Kevin Feige per il futuro dei Marvel Studios.