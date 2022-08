Marvel, svelato il panel del D23 Expo! Ecco quando ci sarà e cosa aspettarsi

A poche ore dalla conferma delle date ufficiali di Disney Italia per i prossimi film Marvel, dagli Stati Uniti arrivano gli orari dell'attesissima D23 Expo, prossimo showcase che i fan del Marvel Cinematic Universe farebbero bene a segnarsi sul calendario.

Dopo la straordinaria presentazione della Saga del Multiverso durante il Comic Con di San Diego, al D23 ci sarà l'occasione per raddoppiare la posta in gioco e svelare nuovi annunci riguardanti il MCU: come previsto, infatti, in queste ore Marvel Entertainment ha annunciato i vari panel delle sue divisioni che faranno presenza al D23, occupando diversi slot nel doppio appuntamento della 'convention', che si terrà il 9 e il 10 settembre e includerà diverse attività sia per i fan in presenza che per quelli collegati da casa.

La novità che più interessano a noi, ovviamente, arriveranno durante la presentazione del panel Marvel Studios, che si terrà sabato 10 settembre alle 13:00. EST: al momento nessuna indiscrezione da cosa sarà annunciato nel corso dell'evento - le pance degli insider sono ancora evidentemente troppo piene dal Comic-Con - ma la Fase 6 ha ancora 8 capitoli segreti da svelare con date di uscita già stabilite, e addirittura in questi giorni la Disney ha prenotato quattro date nel 2026 per la Marvel, date che dunque sono riservate per titoli MCU della Fase 7.

Se per Kevin Feige e compagnia dovesse essere ancora presto per svelare i primi titoli della prossima Grande Saga del MCU, comunque, i riflettori presumibilmente saranno puntati sullo svelamento del cast di Fantastici Quattro e l'annuncio dei registi di Fantastici Quattro e Avengers Secret Wars, oltre ovviamente a dare maggior risalto alle serie tv in arrivo esclusive per Disney Plus.

