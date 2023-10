Marvel, svelato il futuro di Giah di Emilia Clarke nel MCU? Sarà leader di un nuovo team

Oltre alla conferma ufficiale che Thor e Loki si incontreranno ancora nei prossimi capitoli della Saga del Multiverso, il noto scooper online My time to shine hello in queste ore ha anticipato cosa succederà nel futuro di Giah, la nuova supereroina MCU interpretata da Emilia Clarke.

Come saprete se avete visto la serie tv Secret Invasion, nell'ultimo episodio dello spin-off con Samuel L. Jackson la ex star di Game of Thrones si trasforma in una 'Super Skrull' dotata dei superpoteri della maggior parte degli Avengers, contribuendo non poco a sconfiggere gli Skrull separatisti. Al momento Giah è una degli esseri più potenti del MCU, e l'ultima volta che i fan l'hanno vista è stata reclutata dall'agente senior dell'MI6 Sonya Falsworth, il che già all'epoca aveva suggerito dei piani in arrivo per sviluppare ulteriormente il personaggio nell'universo cinematografico Marvel.

Ora, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'affidabile scooper My Time To Shine Hello sostiene che Giah tornerà prima di quanto si possa pensare e sarà la leader effettivamente di una nuova squadra di supereroi con sede in Gran Bretagna. Lo scooper non rivela maggiori informazioni sul team in questione, ma nei fumetti Marvel Comics ci sono stati diversi super-gruppi britannici nel corso degli anni, incluso il mistico Excalibur guidato da Capitan Bretagna, ma anche The Union.

Vi terremo aggiornati. Nel frattempo, per altre anticipazioni dal futuro della saga, ecco che cosa sappiamo sul reboot degli X-Men e la Saga dei Mutanti del MCU.