Marvel, svelata la star che sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore?

In attesa dei prossimi film principali della Saga del Multiverso, in queste ore potrebbe essere emerso un importante aggiornamento relativo alla situazione Kang il Conquistatore dopo il licenziamento di Jonathan Majors.

Secondo l'insider Daniel Richtman, infatti, l'attore Colman Domingo è "un'opzione" per sostituire il nuovo Kang, ma allo stesso tempo lo scooper sottolinea che il processo di selezione è ancora in alto mare e che la Marvel starebbe valutando diverse opzioni. Per chi non lo sapesse, Domingo è un attore, scrittore e regista pluripremiato, apparso in film come Fear the Walking Dead, Lincoln, Selma, Se la strada potesse parlare e Ma Rainey. Più recentemente, ha ottenuto consensi per aver interpretato il ruolo principale nel dramma biografico Rustin.

A 54 anni Domingo potrebbe essere un po' in là con l'età per sostituire il più giovane Jonathan Majors e interpretare il 'nuovo' Kang il Conquistatore, ma è già stato stabilito che il Multiverso è pieno di Varianti e possibilità infinite, il che chiaramente renderebbe la riformulazione del ruolo relativamente semplice. Senza contare che Kang il Conquistatore avrà un ruolo solo fino ad Avengers: Secret Wars, dato che alla fine della Saga del Multiverso verrà presumibilmente sconfitto dai buoni come accadde con Thanos.

Al momento, sappiamo che Avengers 5 e Avengers 6 sono in fase di scrittura con lo sceneggiatore Michael Waldron assunto dalla Marvel per questo importante ruolo. Vi terremo aggiornati.