Marvel svela il vero Guanto dell'Infinito: vale 25 milioni di dollari!

Mentre I fan discutono dei possibili titoli leak della fase 5 del MCU, durante uno showcase allestito al Comic-Con di San Diego la Marvel ha svelato il vero Guanto dell'Infinito, dal valore esagerato fissato a ben 25 milioni di dollari!

Attualmente in mostra allo stand Marvel di San Diego, l'oggetto da collezione, realizzato in collaborazione con East Continental Gems, presenta sei vere pietre preziose che riproducono le Gemme di Thanos, i famosi manufatti al centro della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe: la Time Stone è uno smeraldo (dalla Colombia), la Space Stone è uno zaffiro (dal Madagascar), la Reality Stone è un rubino (dal Mozambico), la Power Stone è una ametista, la Pietra dell'Anima è spessartite e la Pietra della Mente è un diamante giallo. Insieme, le sei pietre sono più di 150 carati.

Il designer di Los Angeles Darren Romanelli, noto anche come DRx, è il direttore creativo dietro l'oggetto da collezione: "I fan e i collezionisti sono molto importanti per la Marvel, dal momento che amano vivere circondati dagli oggetti della saga", ha affermato Paul Gitter, vicepresidente senior di Marvel Consumer Products, per spiegare la strabiliante collaborazione. Improbabile, tuttavia, che il Guanto dell'Infinito della Marvel possa replicare i poteri delle Gemme: i soldi non comprano la felicità, dopotutto.

Qui sotto potete vedere un'immagine del vero Guanto dell'Infinito: