Marvel, svelato per la prima volta il film mai fatto Incredibile Hulk 2! C'era Hulk Grigio

In una nuova intervista con Comicbook Louis Leterrier, il regista de L'incredibile Hulk, ha svelato che agli albori del Marvel Cinematic Universe i Marvel Studios avevano in programma di realizzare un secondo capitolo della saga, The Incredible Hulk 2.

Il regista ha rivelato che "c'era un intero sequel" in cantiere e il film avrebbe incluso nuovi personaggi come Hulk Grigio e Hulk Rosso, spiegando: "Sì, c'era un intero sequel in lavorazione...La storia avrebbe incluso sia Hulk Grigio che Hulk Rosso, c'erano un sacco di cose davvero divertimenti che stavamo pianificando."

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Hulk 2 dei Marvel Studios, anche se il tempo trascorso è talmente tanto ormai che forse la maggior parte dei fan (specialmente i più giovani) potrebbero esserne rimasti all'oscuro: già nel 2008, quando Edward Norton lasciò i Marvel Studios e fu rimpiazzato da Mark Ruffalo in vista di The Avengers, Tim Blake Nelson, che interpreta il Leader (che è pronto a tornare nel nuovo film Marvel Captain America: Brave New World) dichiarò in un'intervista: “Spero davvero che il sequel di Hulk si faccia, personalmente non vedo l'ora. Io ho firmato un contratto per Hulk 2 e Hulk 3, indipendentemente dal fatto che Edward ci sarà o meno, però sapete non dipende da me. Quando ho accettato di fare Hulk, ho firmato per due sequel, ma non so che succederà."

Sono anni che i fan chiedono un nuovo film stand-alone di Hulk, personaggio la cui situazione contrattuale è sempre stata abbastanza complessa. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vale la pena di notare che alcune delle idee di Hulk 2 potrebbero tornare prossimamente, dato che Harrison Ford interpreterà Hulk Rosso in Captain America 4.

Il film è atteso nelle sale per il 26 luglio 2024.