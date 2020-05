Marvel, un superfan ha elencato tutte le scene del MCU in ordine cronologico

Un fan decisamente "super" dell'Universo Cinematografico Marvel ha preso tutte le scene dei film e le ha elencate in ordine cronologico. Avete capito bene, tutte le scene presenti nei 23 film dei Marvel Studios usciti finora elencate seguendo la data in cui sono state ambientate. L'utente ha poi postato l'elenco su Twitter...

I follower di tal Tony Goldmark si sono complimentati in massa per l'enorme lavoro svolto, se poi consideriamo che si tratta non di un lavoro vero e proprio ma di un vero atto d'amore nei confronti di questi film, il tutto assume dei contorni decisamente romantici.

La timenline del Marvel Cinematic Universe attraversa circa 1000 anni ed è ambientato in diverse dimensioni e diverse galassie e tutti i film finora usciti in sala mostrano questo spaziare da un universo all'altro, da una certa epoca storica al presente contemporaneo, da qui si capisce la difficoltà nel posizionare nel giusto ordine tutte le scene dei film. Ma Tony Goldmark lo ha fatto e ci è riuscito da solo, postando poi il risultato sulla sua pagina Twitter.

Si parte dai flashback contenuti nel franchise dedicato a Thor, rapidamente seguiti dalla storia della nascita del Wakanda in Black Panther, da lì poi il salto rapido al passato mostrato in Captain America: The Winter Soldier e in Captain America: Il primo vendicatore, per non parlare del prologo illustrato in Guardiani della Galassia Vol. 2.

"Beh nerd, ce l'ho fatta! Mi ci è voluta un'intera quarantena e una dannata pandemia per farlo, ma ci sono riuscito. Ho elencato il preciso ordine cronologico di tutti i film del Marvel Cinematic Universe, SCENA PER SCENA. Sono davvero fuori di testa. Non c'è di ché".

Per altri approfondimenti in merito al Marvel Cinematic Universe, vi ricordiamo che i cinema di Hong Kong riapriranno oggi proprio proiettando The Avengers e Iron Man 3 per iniziare.