Marvel, supereroi anche nella vita: condannata senza giri di parole la legge anti-LGBTQIA+

Negli Stati Uniti la Disney è al centro di numerose polemiche scatenate a causa della legge 'Don't Say Gay' della Florida, ma i Marvel Studios hanno prontamente preso posizione nonostante siano una sussidiaria dell'azienda guidata da Bob Chapek.

In un comunicato ufficiale condiviso sui social, la casa di produzione di Kevin Feige ha condannato aspramente il noto disegno di legge, praticamente scavalcando il leader della Disney Bob Chapek, che in questi giorni è stato attaccato da più fronti dai media statunitensi per non aver preso posizione sulla faccenda: "Denunciamo con decisione QUALSIASI legislazione che viola i diritti umani fondamentali della comunità LGBTQIA+", si legge nella dichiarazione che trovate anche in calce all'articolo. “Marvel Studios è sinonimo di speranza, inclusività e forza, e siamo orgogliosi di schierarci con la comunità. Ci impegniamo a proseguire nel nostro forte impegno nel promuovere i valori di uguaglianza, accettazione e rispetto”.

La mossa si pone in forte contrasto con le azioni di Chapek contro il disegno di legge: inizialmente, il dirigente ha rilasciato una nota interna in cui affermava "l'impegno incrollabile dell'azienda nei confronti della comunità LGBTQ+", ma evitando di parlare a titolo personale e di schierarsi dunque pubblicamente. La cosa ha creato più confusione e polemiche che altro, e ha spinto Chapek ad annunciato che avrebbe sospeso le donazioni ai politici che hanno votato per il disegno di legge, che è passato sia alla Camera che al Senato della Florida e che dovrebbe essere firmato dal governatore Ron DeSantis. Ora dipendenti della Disney hanno annunciato una settimana di scioperi, che sarà seguita da una protesta ancora più grande. Il disegno di legge ha l'obiettivo di rimuovere qualsiasi discussione sull'"orientamento sessuale o identità di genere" dalle classi delle scuole pubbliche più giovani.

