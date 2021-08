Marvel, quali supereroi della Fase 1 torneranno nella Fase 4? Parliamone

La Fase 4 rappresenta l'inizio di un enorme cambiamento per il Marvel Cinematic Universe: l'Infinity Saga è ormai alle spalle e, con essa, anche buona parte degli eroi che ci hanno accompagnato per più di un decennio. Ma quali membri della vecchia guardia riusciranno a fare la loro comparsa anche nel futuro del franchise?

Partiamo dall'unico Avenger ad aver goduto di un film stand-alone in ogni Fase del Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Thor, pronto a tornare in scena con il suo quarto film Thor: Love and Thunder e, chissà, a far capolino anche nel prossimo Guardiani della Galassia Vol.3.

Tornerà sicuramente anche il nostro Bucky, visto già in The Falcon and the Winter Soldier e probabilmente destinato a far nuovamente coppia con il nuovo Captain America Sam Wilson; anche James Rhodes beneficerà inoltre di un ruolo di maggior rilievo, essendo già stato annunciato come grande protagonista della serie Armor Wars (ma si parla anche di una sua apparizione in The Marvels).

A proposito di piccolo schermo, Hawkeye sancirà presumibilmente l'addio di Jeremy Renner al ruolo di Clint Barton, pronto a regalarci quest'ultimo acuto prima di passare il testimone alla Kate Bishop di Hailee Steinfeld; è praticamente certo, inoltre, che rivedremo anche il Bruce Banner di Mark Ruffalo (sarà il momento giusto per uno stand-alone?) e il Loki di Tom Hiddleston, vera star del momento dopo il clamoroso finale dello show a lui dedicato.

Insomma, i nostalgici del franchise avranno pane per i loro denti: i vecchi Avengers non ci abbandoneranno così presto e, anzi, sembrano proprio più agguerriti che mai! Chi non torna indietro, invece, è Hugh Jackman: l'attore ha ribadito ancora una volta l'irrevocabilità del suo addio a Wolverine.