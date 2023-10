Marvel, il suggerimento di Matthew Vaughn: 'Fare meno film ma più in grande'

Kevin Feige potrebbe avere un piano segreto in caso di fallimento del MCU a livello commerciale, e chissà che questa idea non segua proprio il suggerimento recentemente fornitogli da Matthew Vaughn, “più qualità, meno quantità”.

Vaughn, regista del nuovo film Argylle di Apple Tv, ma anche di Kick-ass, ha rivelato in un’intervista a Screenrant la sua idea vincente per il futuro della Marvel e della DC:

“Penso che almeno la DC sia sotto controllo; che James Gunn e Peter Safran abbiano una buona possibilità di fare il salto di qualità, e spero che Kevin Feige torni al "less is more" e faccia meno film concentrandosi sul renderli grandiosi.”

Il cineasta ha anche parlato dell’utilizzo eccessivo della CGI e di come renda personaggi e pellicole meno spontanee:

“Ha rovinato tutto, perché sembra di guardare un videogioco. Non sei con i personaggi. Escludendo i Guardiani, perché continuo a pensare che Groot e Rocket siano davvero geniali, e mi fanno tanta tenerezza.”

Vaughn ha anche menzionato l’ultimo flop della DC “The Flash”, che al contrario del pubblico e della critica, lui ha apprezzato molto:

“Quello che mi ha davvero stranito è che mi è piaciuto molto The Flash. Ho pensato che fosse un ottimo film, giusto? E poi è morto al botteghino. E io mi sono detto: "Aspetta, aspetta, questo è un buon film". Che cosa è successo? E non so se sia stata “la stanchezza da supereroi”. In quel film c'era una regia davvero, davvero complicata, difficile e piuttosto speciale, unica. Non credo che Muschietti abbia ricevuto abbastanza credito per quello che è riuscito a fare.”

Chissà se Kevin Feige seguirà il consiglio di Matthew Vaughn o proseguirà con la sua strategia, ma nel frattempo, Marvel ha cambiato il suo calendario delle uscite nuovamente.