Marvel stupita dal flop di Ant-Man 3: 'Erano sicuri della qualità del film'

Ant-Man 3 è diventata la prova che le aspettative non corrispondono per forza sempre alla realtà: in un podcast chiamato The Watch è stato rivelato che la Marvel Studios sono stati davvero sorpresi dall'accoglienza (o non-accoglienza) del film.

Su Rotten Tomatoes, per esempio, il tomatometro è al 46% su una media di 409 recensioni di critici. Il punteggio del pubblico sale invece all'82%.

Perché è stato un flop al box office? Cos'è andato storto? Perché Ant-Man 3 non funziona? E pensare che la produzione ha investito duecento milioni di dollari e cento milioni di marketing per il film. Com'è possibile? Sarà stata la storia? Gli effetti speciali? Qual è stato l'ingrediente che non ha fatto scattare la scintilla? Leggendo le recensioni su internet il film sembra davvero un disastro.

E' difficile rispondere a queste domande in maniera obiettiva. Così abbiamo pensato di riportarvi un parere di un critico sulla questione. Paul Dergarabedian di Comscore ha affermato che: "Per la Marvel, c’è sempre un asticella molto alta che quando un film non è un successo al box-office domestico viene visto come deludente. Con Ant-Man 3, che resta comunque il film di maggior incasso rilasciato quest’anno finora, è possibile che i fan siano alla ricerca di un po’ più di della magia che ha fatto parte del marchio Marvel per tanti anni e che ha attraversato tanti grandi film".

