Marvel, stunt-man di Avengers e Black Panther muore in un incidente d'auto

Taraja Ramsess, esperto stunt-man presente in film come Black Panther, Infinity War e Avengers: Endgame, è rimasto vittima di un incidente stradale nella notte di Halloween. Come riporta TMZ, Ramsess viaggiava insieme ai suoi cinque figli a bordo di un camioncino quando si è scontrato con un trattore.

Il mezzo scendeva da una rampa di uscita della DeKalb County Interstate. Taraja Ramsess, 41 anni, è deceduto sul luogo dell'incidente insieme a due delle sue figlie, di tredici e otto settimane. La madre di Ramsess ha dichiarato su Instagram che anche il figlio di dieci anni dello stunt-man è deceduto. Ramsess lavorava da tempo nel mondo del cinema: su Everyeye potete leggere la recensione di Black Panther, film al quale Ramsess lavorò nel 2018.



"Kisasi Adebayo si unisce a suo padre Taraja e alle sorelle Sundari e Fujibo nel loro viaggio. Che Dio benedica tutte le loro anime. Ci mancherete tutti" ha scritto la madre dello stunt-man. Allo schianto sono sopravvissute due figlie di Ramsess, con la più piccola, di soli 3 anni, che ha riportato lievi ferite. La regista Ava DuVernay ha inviato le proprie condoglianze alla famiglia:"Non ci sono parole che contino. Ma in qualche modo spero che sentiate le nostre lacrime e le nostre preghiere. Sono con voi. Il nostro amore è con voi".

Akili, la madre di Ramsess, ha ricordato con queste parole il figlio:"Tutti quelli che lo conoscevano e l'hanno incontrato sanno quanto fosse speciale Taraja. Aveva una capacità profonda di amare i suoi figli più di chiunque altro. Amava le arti marziali, le motociclette, e tutto ciò che riguardava il cinema".



Il curriculum da stunt-man di Taraja Ramsess era piuttosto nutrito e per l'MCU aveva lavorato al fianco della star di Black Panther scomparsa nel 2021, Chadwick Boseman.