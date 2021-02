Marvel Studios, gli Young Avengers sono alle porte: tutte le prove conosciute finora

Presto o tardi i Marvel Studios introdurranno nel Marvel Cinematic Universe il nuovo team di supereroi degli Young Avengers, e in questo senso gli ingranaggi hanno già iniziato a muoversi.

Se state seguendo WandaVision sul servizio di streaming on demand Disney+, sarete a conoscenza dell'esordio di Billy e Tommy, i figli di Wanda e Visione destinati a diventare rispettivamente i supereroi Wiccan e Speed. Considerato che nella realtà semi-illusoria della serie i gemelli sono in grado di invecchiare da soli, è presumibile che, tempo di arrivare all'episodio finale, i due avranno raggiunto l'età adolescenziale perfetta per diventare supereroi a tempo piano.

Ma non rimarranno soli a lungo dato che per l'intero 2021 i Marvel Studios si sforzeranno di far esordire anche i loro futuri compagni di squadra: al termine di WandaVision inizierà nel giro di pochi giorni The Falcon and the Winter Soldier, serie che dovrebbe introdurre l'attore Elijah Richardson nei panni di Patriot; pochi mesi dopo sarà la volta di Ms. Marvel, sempre su Disney+, mentre a fine anno vedremo la Kate Bishop di Hailee Steinfeld raccogliere l'eredità di Clint Burton come nuova Occhio di Falco, serie tv nella quale sarà presenta anche la nuova Vedova Nera di Florence Pugh.

Ad inizio 2022 inoltre America Chavez esordirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness mentre Kathryn Newton sarà una nuova Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tecnicamente Cassie, che nei fumetti è nota per essere la supereroina Stature, è la prima degli Young Avengers ad essere introdotta nel MCU, dato che è presente nel franchise fin dal primo Ant-Man).

Insomma, a circa un anno da oggi i fan dovrebbero ritrovarsi tra il grande e il piccolo schermo tutti i membri degli Young Avengers già introdotti e pronti ad unirsi: ma i piani di Kevin Feige come sappiamo rimangono segretissimi, dunque per il momento gli appassionati non possono che limitarsi ad unire i puntini e sperare.