Marvel Studios e X-Men: considerato ciò che sappiamo ora, i mutanti saranno al Comic Con?

I Marvel Studios saranno al Comic Con di San Diego la prossima settimana con be due diversi panel, uno dedicato alle serie tv animate canoniche in arrivo su Disney+ e uno incentrato sui progetti live-action e le prossime Fase del MCU: ora i tempi sono più maturi che mai per un annuncio sugli X-Men.

Il finale di Ms Marvel andando in onda oggi sulla piattaforma di streaming Disney Plus, infatti - E VI RICORDIAMO CHE LA NOTIZIA E' TIMBRATA COL BOLLINO ROSSO DEGLI SPOILER - ha rivelato due cose particolarmente interessanti per il futuro della saga: la prima è il cameo di Captain Marvel nella scena post credit, durante una divertente scena che ha 'scambiato' Carol con Kamala teleportando, attraverso il bracciale che conferisce i poteri a Ms Marvel, una nel posto in cui era l'altra e viceversa, con la conseguenza che adesso il personaggio di Brie Larson si trova nella camera da letto di Kamala e la supereroina pakistana di Iman Vellani è stata proiettata presumibilmente nello spazio; la seconda, invece, è la rivelazione che i geni di Ms Marvel sono mutanti, un termine utilizzato per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe e che prelude per forza di cose al famoso 'Gene-X' che nei fumetti (e nei film ex Fox) contraddistingue i Mutanti dagli esseri umani.

L'informazione fa non solo di Ms Marvel la prima Mutante del MCU, ma anche della prima citazione diretta dei Marvel Studios ad una realtà, quella dei mutanti appunto, ignorata anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nonostante la presenza del Charles Xavier di Patrick Stewart. Il tempismo sembrerebbe essere perfetto, con il Comic-Con di San Diego alle porte, e i fan adesso sono conviti che tra gli annunci della prossima settimana ci sarà anche quello dedicato al misterioso reboot degli X-Men targato Marvel Studios.

Come ricorderete, Kevin Feige annunciò che lo studio era al lavoro su un film dedicato 'ai mutanti' - queste le esatte parole usate dal super-produttore - proprio durante il Comic-Con del 2019, l'ultimo presenziato dalla Marvel. Un annuncio più concreto relativo agli X-Men dal palco del Comic-Con 2022 sarebbe la chiusura ideale del cerchio, e con la bomba sganciata da Ms Marvel in queste ore tutto fa presumere che i tempi siano maturi. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il Comic-Con di San Diego si terrà la prossima settimana da giovedì 21 a domenica 24 luglio. Per altri contenuti, ecco i 6 possibili grandi annunci Marvel che arriveranno durante la conferenza, che secondo quanto anticipato dallo stesso Kevin Feige illustrerà ai fan il futuro del Marvel Cinematic Universe dopo la Fase 4.