Marvel Studios, X-23 nel MCU? Dafne Keen: 'Sono al 100% fiduciosa grazie a Deadpool 3'

Negli scorsi mesi è stato confermato ufficialmente che Deadpool 3 è in lavorazione ai Marvel Studios, e la cosa potrebbe aprire ad ulteriori 'ingressi' nel Marvel Cinematic Universe.

Ne ha parlato Dafne Keen, interprete di X-23 nell'acclamato Logan di James Mangold, che in un'intervista promozionale con Looper ha confessato di essere 'fiduciosa al 100%' del futuro del personaggio proprio grazie alle ultime notizie relative al supereroe di Ryan Reynolds.

"Sono fiduciosa al 100%. Sto cercando di non alzare troppo le mie speranze nel caso in cui poi non dovesse succedere, ma spero davvero che alla fine la cosa si risolva perché ho adorato interpretare Laura", ha detto Keen a Looper circa un potenziale ritorno nei panni di X-23. "Ha un posto molto speciale nel mio cuore ed è un personaggio incredibile. E ad essere onesti, l'intera situazione di Deadpool 3 mi ha davvero reso felice perché, ovviamente quando la Disney ha comprato la Fox, sospettavo che non ne avrebbero fatto più film con rating R. Ma ora dare il via libera a Deadpool rappresenta un ottimo segnale per altri film vietati ai minori".

Tra l'altro durante il Disney Investor Day Logan è stato espressamente citato come uno dei titoli in arrivo nel nuovo abbonamento di Disney+, che conterrà anche una sezione dedicata ai film vietati ai minori. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.