Marvel Studios vs DC Films: Batman e soci stanno recuperando terreno grazie al Multiverso?

Dopo i recenti annunci della DC Films riguardanti The Flash e The Batman, i fan del franchise Warner Bros. sono convinti che adesso ci siano tutte le carte in regola per replicare se non superare il successo del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Questo perché, giocando la mossa del Multiverso, la DC è riuscita con un colpo solo ad inglobare tutti i suoi vari franchise in un'unica grande saga nella quale la coerenza narrativa passa in secondo piano.

Mentre quella del MCU può essere descritta come una narrazione in continua evoluzione, la Warner si è aperta al concetto di Multiverso partendo dalla televisione con il crossover Crisis On Infinite Earths della CW (con l'inaspettato cameo del Barry Allen di Ezra Miller in particolare) e portandolo fino al cinema, con lo Snyder Verse di Zack Snyder, la nuova Gotham del Joker di Todd Phillips, il prossimo The Batman (che sarà a sua volta un universo a se stante) e addirittura il ritorno di Michael Keaton dal Batman di Tim Burton: non tanto una storia lineare come quella di Kevin Feige, quanto un mosaico sparso in diversi direzioni.

L'imminente DC FanDome previsto per il 22 agosto prossimo potrebbe fornire uno sguardo dettagliato dietro al sipario di questo multiverso, fatto di serie televisive e nuovi capitoli cinematografici, che forse offrirà ai fan una percezione mangiare di quanto il DCEU sia cambiato rispetto alle sue burrascose origini. Non c'è dubbio che questo progetto in continua espansione abbia catturato l'attenzione del popolo di internet, soprattutto dal punto di vista della libertà di azione e creatività che offrirà ai registi e agli autori.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.