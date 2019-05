I Marvel Studios vorrebbero David Morrissey nel loro Universo

Lo scooper Roger Wardell si è fatto notare questo aprile quando alcuni suoi tweet di dicembre su Avengers: Endgame si sono rivelati tutti veri, lasciando intuire che, in realtà, è un vero e proprio insider dei Marvel Studios.

Dopo aver confermato che è improbabile che Deadpool appaia in Spider-Man 3, lo scooper ha lanciato un'altra piccola informazione piuttosto interessante. Secondo Wardell, infatti, i Marvel Studios sarebbero dei grandissimi fan dell'attore David Morrissey, il famoso Governatore del serial televisivo The Walking Dead e, attualmente, avrebbero più di un possibile ruolo da affidargli nel corso della Fase Quattro del loro Marvel Cinematic Universe. Quali? Non lo sappiamo. Né sappiamo quale sarà il ruolo che, alla fine, la Marvel proverà ad affidargli.

Chiaramente sono immediatamente iniziate le speculazioni tra i fan di lunga data dei fumetti della Marvel e, uno dei personaggi più menzionati dagli appassionati, è sicuramente quello di Norman Osborn, che, secondo i rumor, potrebbe avere un ruolo importante nel corso di questa Fase Quattro. Chiaramente con il Venom di Tom Hardy fortemente voluto da Sony in Spider-Man 3, il terzo episodio delle avventure dell'arrampicamuri potrebbe diventare piuttosto interessante per tutti coloro che sono cresciuti leggendo i fumetti dell'Uomo Ragno.