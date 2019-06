I Marvel Studios vogliono ingaggiare Keanu Reeves, parola di Kevin Feige!

E' il momento di Keanu Reeves. Dopo il successo di John Wick 3 - Parabellum e la comparsa sul palco di Microsoft per Cyberpunk 2077, l'attore si è confermato come una delle personalità di Hollywood più amate e stimate dai fan nonché indiscusso idolo del web.

Nel 2019 quando si parla di Hollywood non si può non tirare in ballo i Marvel Studios e il loro rodato Marvel Cinematic Universe, e infatti molti hanno già dato il via a petizioni per fare ingaggiare Reeves da Kevin Feige e compagnia.

Per la gioia di molti fan, in occasione di un junket per Spider-Man: Far From Home, lo stesso presidente dei Marvel Studios ha non solo confermato l'intenzione di ingaggiare Reeves, ma ha anche rivelato di averlo già contattato per diversi progetti.

"Parliamo con lui per quasi tutti i film che facciamo," ha detto Feige ridendo (via Comicbook.com). "Ne parliamo sempre con Keanu Reeves. Non so quando e se si unirà al MCU, ma vogliamo assolutamente trovare il modo migliore per farlo."

Feige ha paragonato il rapporto con Keanu Reeves alla dinamica che lo studio ha avuto con Jake Gyllenhaal: l'interprete di Mysterio nell'imminente film di Spider-Man è stato infatti contattato più volte dai Marvel Studios finché non è stata raggiunta un'intesa da entrambe le parti. Qui trovate l'ultima clip di Spider-Man: Far From Home con Mysterio.

