Marvel Studios, il villain Modok dovrebbe apparire in un progetto imminente

Secondo le ultime indiscrezioni riguardanti il Marvel Cinematic Universe, in un futuro non troppo lontano nel franchise di Kevin Feige sarà introdotto il villain MODOK.

Nel corso degli anni, il classico cattivo di Captain America e Avengers è diventato uno dei preferiti dei fan della Marvel Comics: introdotto nelle pagine di Tales of Suspense# 93 nel 1967, MODOK era uno scienziato AIM che si sottopose ad un esperimento per aumentare la sua intelligenza. Tuttavia, come spesso accade nei fumetti, qualcosa andò storto e l'esperimento causò una mostruosa mutazione.

Il rumor non punta il dito verso un progetto specifico, ma si dice che il suo debutto sarà girato nel corso del prossimo anno. Nelle scorse ore Tom Holland ha descritto Spider-Man 3 come "folle", e alcuni fan stanno già cercando indizi in tal senso: l'unico, finora, potrebbe essere il grande legame che unisce la saga di Peter Parker a quella di Iron Man, e considerato che la AIM è comparsa in Iron Man 3 avere MODOk nel sequel di Far From Home sarebbe una simpatica continuazione del costante dialogo delle due trilogie, dopo l'Avvoltoio e Mysterio.

Ovviamente è impossibile non tirare in ballo anche le numerose serie tv che i Marvel Studios stanno sviluppando per il servizio di streaming Disney+, quindi al momento non possiamo far altro che prendere atto dell'indiscrezione e passare oltre in attesa di nuove conferme (o eventuali smentite).

Chi vorrebbe unirsi davvero al MCU sono invece lo sceneggiatore Damon Lindelof e l'attrice Emilia Clarke, che in due diverse interviste hanno espresso l'interesse per l'acclamato franchise della Disney.