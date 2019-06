Marvel Studios: Victoria Alonso parla del possibile ritorno di Lady Sif

Ci sono dei personaggi nel Marvel Cinematic Universe che potrebbero essere definiti 'dimenticati'. Ma, come precisa Kevin Feige, hanno tutti la chance di tornare prima o poi.

Stiamo parlando di quei personaggi che, per un motivo o per un altro, vengono messi da parte e per un bel po' non vengono più visti né nei film né nei serial televisivi di casa Marvel. Uno di questi personaggi è, sicuramente, la Lady Sif interpretata da Jaimie Alexander. Il personaggio è assente in Thor: Ragnarok e non viene nemmeno citato, una particolarità di cui aveva discusso anche Feige in persona in un'intervista.

L'alleata di Thor nei fumetti è apparsa nei primi due film dedicati al Dio del Tuono, usciti tra il 2011 ed il 2013, ed è poi apparsa in alcuni episodi delle prime due stagioni televisive di Agents of S.H.I.E.L.D.. Da allora il personaggio non è più apparso da nessun'altra parte, e il nuovo show della Alexander, Blindspot, è stata una delle maggiori cause di questa 'scomparsa'.

Intervistata a riguardo, Victoria Alonso dei Marvel Studios ha parlato della possibilità di rivedere Lady Sif nel Marvel Cinematic Universe e la sua risposta è piuttosto criptica: "Mai dire mai. Amiamo il personaggio di Sif cosi come amiamo l'attrice che la interpreta, Jaimie". Che la fine di Blindspot possa, dunque, far sì che Sif torni sul grande o piccolo schermo?