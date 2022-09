Marvel Studios hanno una vera Stanza Rossa per impedire e bloccare gli spoiler sul MCU

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno sicuramente sentito parlare della Stanza Rossa, l'impianto di addestramento delle Vedove Nere, ma in pochi conoscono la vera Stanza Rossa dei Marvel Studios, il cui compito nel mondo reale è molto diverso rispetto a quello della sua controparte immaginaria.

In un nuovo pezzo del The Hollywood Reporter, viene riportato che il quartier generale dei Marvel Studios ha una stanza creata appositamente per controllare gli spoiler ed impedirne la diffusione prima dell'uscita dei film nelle sale (o delle serie tv su Disney Plus). Secondo il rapporto, "la Marvel la chiama la sua 'Black Widow Room', si trova nella sede di Burbank, e si distingue dalle altre perché non ha né una connessione a internet né finestre. Gli addetti alle pulizie dell'edificio non possono entrare. In questa stanza si discutono tutti gli argomenti più delicati", anche se Hollywood Reporter non specifica quali siano questi argomenti, se riguardano il casting, la timeline del MCU o anche questioni meno strettamente legate ai film e alle storie Marvel, come la famosa causa legale di Scarlett Johansson contro la Disney: apparentemente, però, la Stanza Rossa è il luogo in cui Kevin Feige prende le decisioni più importanti per il futuro della saga.

Nello stesso rapporto viene notato che la Stanza Rossa dovrà trovare un modo di rimediare ad un problema sempre più crescente che ha preso piede nell'ultimo periodo: le fughe di notizie causate da addetti ai lavori, solitamente provenienti dal reparto degli effetti visivi, che lavorano da casa e non negli uffici Marvel, e che ultimamente sono stati responsabili dei leak di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, emersi in rete diverse settimane prima dell'uscita dei due titoli.

Ad ogni modo, i Marvel Studios sono pronti alla D23, col panel di presentazione (congiunta, in compagnia di 20th Century Studios e Lucasfilm) che si terrà domani sabato 10 alle 19:00 ore italiane. In attesa di tutte le novità - sicuramente discusse nei giorni scorsi nella segretezza della Stanza Rossa - scoprite il calendario aggiornato delle prossime uscite MCU.

Quali sono le vostre aspettative per il D23? Ditecelo nei commenti.