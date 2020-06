Marvel Studios v DC Films, è guerra aperta per accaparrarsi i registi di Bad Boys For Life

Dopo il successo clamoroso d Bad Boys For Life, terzo capitolo della saga action creata da Michael Bay, il duo registico composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah è stato ufficialmente contattato sia dai Marvel Studios che dalla DC Films.

Entrambi i colossi del blockbuster formato cinecomic hanno infatti convocato i due cineasti per parlare di misteriosi progetti futuri, e adesso El Arbi e Fallah hanno commentato la notizia appena trapelata:

"Finora, abbiamo avuto un paio di incontri con DC e Marvel", ha dichiarato El Arbi a ComicBook. "Ovviamente, abbiamo detto: 'Ehi, tra 30 anni, se c'è un nuovo Batman, saremo ancora qui ad aspettarvi!' Siamo grandi fan dei supereroi di Marvel e DC, ma possiamo dire che fino ad ora ci sono stati solo dei colloqui. Non c'era ancora nulla di concreto."

Insomma le solite frasi di circostanza che potrebbero significare tutto e niente, anche se è difficile credere che il nome di qualche progetto non sia stato tirato in ballo durante questi colloqui. Per fortuna, c'è dell'altro:

"Se troviamo un progetto che amiamo davvero fare e che si adatta alla nostra personalità, allora sì, certo, ci proveremo. Sarebbe un onore lavorare con entrambe le compagnie. Diciamo che, adesso, stiamo esplorando. Stiamo cercando il personaggio giusto, la storia giusta. Se hanno qualcosa da proporci, o se a noi verrà in mente qualcosa da proporre a loro, probabilmente troveremo un punto d'incontro con Marvel o DC. Sarebbe grandioso."

Insomma, la carriera del duo sembra più che avviata: ricordiamo che sono già stati assunti da Netflix per lavorare a Beverly Hills Cop 4 e molto probabilmente torneranno in casa Sony Pictures per Bad Boys 4. Con quale supereroe o supereroi vorreste vederli all'opera? Ditecelo nei commenti.