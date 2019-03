I Marvel Studios utilizzeranno Deathlok al cinema in futuro?

C'è stato un tempo, prima dell'avvento dei Marvel Studios, in cui ad Hollywood circolava la sceneggiatura per un potenziale progetto stand-alone dedicato al personaggio di Deathlok. Quel film non fu mai realizzato ed i diritti tornarono totalmente in mano alla Marvel.

Tempo dopo, la Marvel decise di utilizzare il personaggio all'interno del serial televisivo Agents of S.H.I.E.L.D., attualmente arrivato alla sesta stagione e di cui vi abbiamo mostrato una foto esclusiva proprio oggi. Nello show è J. August Richards ad interpretarlo e il suo alter ego "umano" è Mike Peterson.

Ora, in un nuovo report di Deadline, sembra che i Marvel Studios stiano accarezzando l'idea di introdurre il personaggio anche sul grande schermo. Difficilmente sarà interpretato da Richards, però, e Deadline fa notare che è possibile che la Marvel decida per un recasting. Niente di 'forzato', però: nei fumetti Deathlok ha avuto numerosi alter ego e, tra questi, il più famoso è quello di Luther Manning, ancora inedito su pellicola o sul piccolo schermo. Dunque, con questo escamotage, la divisione cinematografica potrebbe introdurre la sua versione di Deathlok senza andare ad intaccare quella televisiva.

Secondo alcune speculazioni, il personaggio potrebbe apparire addirittura già nel film stand-alone dedicato alla Vedova Nera, interpretato da Scarlett Johansson e da Florence Pugh, ma, ricordiamo, sono soltanto voci di corridoio e niente di più.