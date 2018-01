Marvel Studios: una fan art immagina John Krasinski come Mr. Fantastic

Dopo l'annuncio dell'acquisizione, da parte della, della, in molti hanno ipotizzato su chi possa dar vita ai Fantastici Quattro all'interno dell'

Ed ora, una nuova fan art, immagina l'attore John Krasinski nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic. Ovviamente il look - come potete notare qui sotto - è molto più 'moderno', con una tuta molto più aderente a quelle viste all'interno dell'MCU. Lo stesso Krasinski ha notato e ritwittato la fan art, ironizzando sul fatto che solo sua moglie avrebbe dovuto vederlo con quel costume indosso... e c'è già chi immagina anche sua moglie, per l'appunto, la bella Emily Blunt nei panni di Susan Storm/La Donna Invisibile!

Krasinski non è nuovo ai progetti dei Marvel Studios. L'attore è stato in lizza per la parte di Captain America, ruolo poi affidato a Chris Evans; la Blunt, invece, è stata in corsa fino all'ultimo per la parte della Vedova Nera, ruolo che dovette rifiutare per impegni presi in precedenza e andato poi a Scarlett Johansson.

I Fantastici Quattro sono una delle proprietà sempre state in mano alla Fox. In questi anni ha realizzato una trasposizione cinematografica - in due capitoli - per la regia di Tim Story che è andata discretamente al botteghino; la recente incarnazione del 2015 ad opera di Josh Trank, invece, è stato un flop di pubblico e critica.