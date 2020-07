Marvel Studios: Thanos potrebbe avere ancora spazio dopo Avengers Endgame

C'è ancora spazio per Thanos nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi risolutivi di Avengers: Endgame? Secondo un nuovo rumor parrebbe di sì, ma nulla è ancora definitivo.

Secondo quanto riportato da Jeremy Conrad di MCU Cosmic, che cita una delle sue fondi più affidabili, i Marvel Studios avrebbero infatti iniziato a discutere se inserire Thanos in uno dei prossimi film della saga. Al momento si tratterebbe solamente di un'idea, con nessun titolo o storyline menzionata dal report, ma tra viaggi nel tempo e Multiverso (vedi Loki o Doctor Strange and the Multiverse of Madness) le opportunità per rivedere il Titano sul grande o piccolo schermo potrebbero non mancare.

Nei mesi scorsi, il creatore del personaggio Jim Starlin ha anticipato la possibile presenza di un giovane Thanos ne Gli Eterni, ma il rumor in questione fa riferimento a progetti che arriveranno più in là. In ogni caso le riprese de Gli Eterni sono terminate ormai da tempo, e dunque per eventuali sorprese non ci resta che attendere l'uscita del film nelle sale, che avverrà a febbraio 2021.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Thanos nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che la Fase 4, a meno di ulteriori rinvii, partirà questo autunno con l'arrivo di Black Widow e The Falcon and the Winter Soldier.