Marvel Studios: Tessa Thompson vuole un film su Valchiria

Che sia piaciuto o meno (e il film sta letteralmente dividendo in due il pubblico, almeno quello nostrano), bisogna ammettere che uno dei personaggi meglio riusciti diè senza dubbio lainterpretata da

E l'attrice non ha intenzione di mollare per nulla il ruolo cosi facilmente. Gina Price-Bythewood ha twittato a Tessa Thompson un messaggio dove elogiava il ruolo di Valchiria e la performance della Thompson; è lì che l'attrice ha replicato al tweet chiedendo alla Price-Bythewood di dirigere uno spin-off. La sua risposta è stata ritwittata numerose volte e non sono mancati i commenti di approvazione da parte dei fan.

La Price-Bythewood non è estranea ai fumetti, avendo diretto il pilot della serie Marvel Cloak & Dagger, in arrivo nel 2018, ed esser stata scelta dalla Sony per lo spin-off di Spider-Man titolato Silver & Black.

E voi cosa ne pensate di un possibile spin-off su Valchiria o in un crossover tutto al femminile?