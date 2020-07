Tessa Thompson svela una parte importante della Fase 4 del MCU

La diversità avrà un ruolo fondamentale nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Lo hanno ribadito più volte sia Kevin Feige che la vicepresidente esecutiva Victoria Alonso, e ora è tornata a ribadire il concetto anche Tessa Thompson, la cui Valchiria è diventata il primo personaggio bisessuale del franchise.

"La verità è che questi film vengono visto in tutto il mondo, e se puoi rappresentare le persone di colore, se puoi rappresentare le persone con disabilità, se puoi rapprendente la comunità LGBTQIA in questi progetti, è qualcosa di molto importante" ha spiegato l'attrice durante una recente chiacchierata con Ramy Youssef per il format Actors on Actors di Variety.

Ha continuato: "Penso che sia una questione davvero importante per tutti, ma specialmente per i più giovani, in modo che possano vedere delle proiezioni di loro stessi in questi film. Perciò sono molto entusiasta di allargare questi confini e di poterlo fare con Valchiria. Perché nei fumetti ci sono tanti fantastici personaggi queer che dovrebbero avere un posto sullo schermo."

La poca diversità nelle prime fasi del MCU è stata recentemente criticata da Anthony Mackie, interprete di Falcon e protagonista dell'attesa serie Disney+ che lo vedrà al fianco di Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), le cui dichiarazioni hanno ricevuto supporto dell'ex Ghost Rider Gabriel Luna.