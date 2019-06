I Marvel Studios terranno un panel con i fratelli Russo nella Sala H del Comic-Con

Dopo l'annuncio della presenza dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, ecco arrivare via Collider la prima data da segnarsi sul calendario: l'appuntamento è fissato al 19 luglio, quando i fratelli Russo terranno un panel dedicato al MCU nella famosa Sala H.

Intitolata A Conversation With the Russo Brothers, la conferenza si focalizzerà sul viaggio dei Russo nel Marvel Cinematic Universe, e in particolare sul culmine di questo viaggio, ovvero Avengers: Endgame.

Inoltre, i registi parleranno anche di alcuni progetti futuri e il conduttore dell'evento, Steven Weintraub, ha promesso anche alcune sorprese.

Il panel inizierà alle 11.00 ora di San Diego (in Italia saranno le 20:00). Il giorno successivo, invece, sempre nella Sala H dovrebbe tenersi il panel dedicato ai Marvel Studios, dove finalmente verrà annunciato il futuro del franchise e svelata la misteriosa Fase 4. Naturalmente rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Vi ricordiamo infine che la 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio prossimo.

Per altre notizie, vi rimandiamo alla possibilità che i Marvel Studios presentino i loro progetti futuri sia al Comic-Con che alla D23, in programma invece ad agosto. A questo proposito, il ceo della compagnia Kevin Feige ha dichiarato che i due eventi saranno a loro modo unici.