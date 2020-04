Marvel Studios, una teoria prova a spiegare perché Gli Eterni sono rimasti nascosti finora

Con Avengers: Endgame che ha portato a compimento le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, il futuro del franchising più redditizio della storia del cinema si prepara ad un mix eclettico di grandi eroi del passato, nuovi arrivati e soprattutto all'alternanza tra grande e piccolo schermo.

Dopo che Black Widow verrà finalmente pubblicato, i prossimi capitoli della Fase 4 del MCU saranno Falcon & The Winter Soldier per il servizio di streaming Disney+ e poi Gli Eterni per il cinema, e proprio quest'ultimo sembra quel tipo di progetto destinato ad aprire nuove porte e strade completamente inesplorate per il franchise.

Non si conoscono ancora molti dettagli della trama, anche se Kevin Feige ha confermato che la storia si svolgerà in un lasso di tempo di migliaia di anni; a questo proposito molte persone si sono chieste come mai questi superesseri - alcuni dei quali vivono sulla Terra - siano rimasti in disparte per tutti questi anni, senza farsi avanti per aiutare gli Avengers contro Loki, Ultron e soprattutto Thanos e il suo esercito.

Una nuova teoria potrebbe spiegare il perché: nel corso della loro storia editoriale nelle pagine dei fumetti, è stato più volte ribadita una regola ferrea nella società degli Eterni, ovvero quella di non interferire negli affari degli umani. Questa sarebbe la ragione principale, ma la teoria suggerisce che, tramite alcuni flashback, ci sarà spiegato che già in passato gli Eterni avrebbero provato ad interagire con la razza umana, ma sempre e solo con risultati disastrosi; un rumor di queste settimane, ad esempio, suggerisce che nel film sarà menzionata la caduta di Atlantide, e soprattutto il suo leader Namor, e seguendo la logica della teoria la scomparsa del regno leggendario potrebbe essere stato causato da un errore degli stessi Eterni.

Ecco perché, nel corso dei secoli, alla fine hanno imparato a rimanere in disparte.

Naturalmente si tratta solo di supposizioni, per quanto intriganti, dato che ad oggi sono pochissimi i dettagli conosciuti del film: voi cosa ne pensate? Raccontateci le vostre supposizioni nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti: scoprite come il lavoro di post-produzione su Gli Eterni stia continuando da casa a causa del blocco di Hollywood per via della pandemia di Coronavirus.