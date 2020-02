I Marvel Studios stanno sviluppando un progetto sui Thunderbolts con Red Hulk

In queste ore è emerso un rapporto secondo cui il generale Thunderbolt Ross diventerà Red Hulk nel futuro del Marvel Cinematic Universe, come conseguenza degli esperimenti col siero del supersoldato effettuati in The Incredible Hulk.

Lo scooper Daniel Richtman, che ha diffuso la notizia e della quale è certo, è stato chiaro nel dire che non sa quando e dove apparirà per la prima volta Red Hulk, ma che il suo nome è al centro di un nuovo progetto attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios. Secondo alcune indiscrezioni, tale progetto sarebbe uno stand-alone sui Thunderbolts, nome molto noto ai fan della Marvel Comics.

Al momento non è chiaro se si tratta di un film o di una serie per Disney+, ma sappiamo che Thunderbolt Ross avrà un ruolo nell'imminente Black Widow, nel quale esordirà anche Yelena Belova, la seconda Vedova Nera, che nella sua storia editoriale ha fatto parte del team di supercriminali reclutati dal governo USA per compiere azioni più oscure rispetto a quelle degli Avengers.

Recentemente ci sono state anche alcuni voi secondo cui nel corso di The Falcon e The Winter Soldier contribuirà a gettare le fondamenta per l'esordio dei Thunderbolts nel MCU, quindi per capire se queste voci si riveleranno veritiere o meno non dovremo attendere ancora molto.

