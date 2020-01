I Marvel Studios starebbero sviluppando alcuni progetti con i personaggi ex Netflix

MCU Cosmic, un sito storicamente molto vicino a tutte le produzioni Marvel Studios, riporta che Kevin Feige starebbe già sviluppando diversi progetti con i personaggi legati all'universo televisivo de I Difensori.

Come saprete, i programmi televisivi della Marvel prodotti e distribuiti da Netflix sono stati cancellati uno dopo l'altro quando la Marvel Television è stata essenzialmente sradicata dalla realtà con uno schiocco di dita di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios che con la nascita di Disney+ ha assunto il comando di tutte le sezioni della compagnia.

In passato, era stato riportato che l'accordo con Netflix avrebbe obbligato i Marvel Studios ad attendere circa due anni prima di poter riutilizzare personaggi come Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Punitore e Jessica Jones, ciò vuol dire che alcuni di loro entro la fine del 2020 saranno di nuovo disponibili: secondo il rumor Feige non ha perso tempo, e starebbe già sviluppando sottobanco i suoi piani per questi supereroi.

Nessun dettaglio ovviamente sui progetti in questione, né dal punto di vista del casting (saranno scelti nuovi attori?) né dal punto di vista del target (miniserie per Disney+ o lungometraggio cinematografico?).

Come sempre saremo in prima linea per monitorare la situazione, pronti a comunicarvi ogni minimo aggiornamento.

