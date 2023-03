Marvel Studios, svelato il nuovo logo per il 15esimo anniversario della saga

Mentre in casa Marvel è caccia al leaker che ha pubblicato sul web spoiler per Ant-Man & The Wasp: Quantumania e svelato i piani per il proseguimento del franchise, i Marvel Studios preparano i festeggiamenti per il 15esimo anniversario del MCU.

Il 2022 ha segnato il decennale del debutto nelle sale del primo The Avengers della Fase 1, con attori come ​​Jeremy Renner e Mark Ruffalo che hanno condiviso post sui social media per celebrare il primo storico film della squadra di supereroi, e in passato anche i registi Joe e Anthony Russo hanno festeggiato con i fan svelando alcune emozionanti foto dal dietro le quinte di Avengers: Endgame per ricordare il tempo trascorso sul set del film di supereroi di maggior successo di tutti i tempi.

Ora i Marvel Studios si apprestano a celebrare il 15esimo anniversario della saga e lo faranno con un nuovo volume da collezione, per il quale è stato svelato in queste ore il logo ufficiale. Disponibile nell'immagine in calce all'articolo, il logo è caratterizzato da un gigantesco "15" in caratteri rossi, pensato per celebrare i "15 anni dei Marvel Studios, The Infinity Saga", promuovendo dunque la famosa storyline raccontata dal 2008 al 2019.

Non è la prima volta che i Marvel Studios preparano un tributo simile: per il decimo anniversario della saga, nel 2018, le lettere del logo "Studios" vennero modificate con il numero "10", e questo nuovo testo fu utilizzato come parte del logo introduttivo dei Marvel Studios per le sigle di Black Panther, Avengers: Infinity War e Ant-Man and the Wasp, i tre film che uscirono nel 2018.

A proposito: sapete che, secondo il leaker denunciato dalla Marvel, il Marvel Cinematic Universe avrebbe in mente un reboot per il 20esimo anniversario, reboot che sarà 'innescato' dalla conclusione della Saga del Multiverso? Cliccate sul link evidenziato per saperne di più.