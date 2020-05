Marvel Studios, sui social la foto che stuzzica i fan: il MCU è pronto a ripartire?

Nel scorse ore è comparso sui social un nuovo post che potrebbe indicare una ripartenza per i film Marvel Studios attualmente in sviluppo, in particolare Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'attore Florian Munteanu ha rilasciato un aggiornamento su Instagram dichiarando ai suoi follower che è finalmente pronto per tornare al lavoro dopo dieci settimane di quarantena.

Shang-Chi aveva iniziato le riprese in Australia prima che la pandemia di Coronavirus prendesse il sopravvento, costringendo tutte le produzioni ad interrompersi: adesso finalmente il blocco di Hollywood sembra iniziare ad allentare la presa, e i fan non vedono l'ora di scoprire come si evolverà la situazione in casa Marvel Studios, che come noto fa del tempismo millimetrico la forza del suo palinsesto.

Un ulteriore indizio al fatto che le riprese di Shang-Chi potrebbero ricominciare presto è il "mi piace" lasciato da Simu Liu e Awkwafina, protagonisti del film che uscirà il 7 maggio 2021. Ricordiamo che Munteanu, star di Creed II, parteciperà al film Marvel Cinematic Universe nei panni di un misterioso lottatore che sarà presente nel famigerato torneo di arti marziali al centro della trama. Inoltre, fa parte del cast anche Tony Leun - che interpreterà il "vero Mandarino".

Per altri approfondimenti scoprite un nuovo ingresso nel cast di Shang-Chi e leggete alcuni recenti dettagli della trama.