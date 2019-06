Marvel Studios: i leak sulla fase 4 del MCU sono falsi

In questi giorni si è parlato molto dei presunti leak sulla fase 4 del Marvel Cinematic Universe che prevedevano, tra le altre cose, lo sviluppo di progetti non ancora annunciati come Young Avengers e Dark Avengers. Ebbene, questi leak risultano essere falsi.

La notizia è stata lanciata 5 giorni fa dall'Independent, che aveva citato come fonte il misterioso e ormai celebre Roger Wardell, l'account twitter che a dicembre aveva anticipato molti dettagli della trama di Avengers: Endgame.

L'account in questione non aveva diffuso alcun tweet sull'argomento, e sembrava infatti che il quotidiano britannico fosse riuscito a farsi rivelare queste nuove informazioni direttamente dall'"insider".

Ma non è andata così: Comicbook.com ha infatti fatto notare che i presunti leak sono emersi una settimana fa da un forum di GameFAQs, che a sua volta rimandava ad un'altra pagina del sito contenente tutte le "nuove informazioni". La pagina è stata linkata dallo stesso Independent quando ha menzionato per la prima volta Wardell, rendendo di fatto l'unica fonte un forum di fan come un altro. Ovviamente non abbiamo la certezza che queste informazioni siano false, ma sono da inquadrare come un semplice "rumor" e non come un leak dei piani dei Marvel Studios, come si pensava inizialmente.

Il futuro del MCU, la cui fase 3 verrà conclusa ufficialmente con Spider-Man: Far From Home, sarà rivelato al San Diego Comic-Con o, più probabilmente, al D23 2019, evento in cui la Disney presenterà i prossimi progetti dei suoi brand più importanti.