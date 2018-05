Marvel Studios: Simon Pegg aperto all'idea di interpretare Capitan Bretagna

Il Marvel Cinematic Universe è in continua espansione, e molti personaggi inediti sul grande schermo popoleranno quest'Universo negli anni a venire. Ovviamente, ancora non conosciamo chi debutterà o meno nei cinema.

Tra le tantissime possibilità c'è il personaggio di Brian Braddock a.k.a. Capitan Bretagna, uno dei pochi personaggi della Casa delle Idee ad aver avuto addirittura l'onore di esser stato scritto dal celebre sceneggiatore Alan Moore.

E c'è un attore che si è definito molto interessato ad interpretare il supereroe di casa Marvel in una potenziale pellicola cinematografica. Stiamo parlando di Simon Pegg che ha espresso 'il desiderio' nel corso di una nuova intervista: "Capitan Bretagna è il supereroe della Marvel con il quale sono cresciuto, perché era il supereroe inglese del gruppo. Avevo anche una maschera di Capitan Bretagna quando ero ragazzino ma adesso potrei essere un po' troppo vecchio per la parte. Ma se faranno una pellicola su di lei, dovranno ingaggiare un attore britannico per la parte, quindi... attenderò una chiamata".

E voi cosa ne pensate della possibilità di un film dedicato al personaggio di Capitan Bretagna? Vorreste vederlo oppure preferireste che la Marvel si concentrasse su altri supereroi? E cosa ne pensate dell'attore Simon Pegg nei panni di Brian Braddock?