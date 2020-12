Marvel Studios, Shia Labeouf era stato considerato per un ruolo nel MCU

Prima di finire nuovamente nell'occhio del ciclone per via delle accuse di violenza da parte dell'ex compagna FKA Twigs, la carriera di Shia Labeouf a Hollywood era in piena risalita. Secondo quanto riportato da Variety, l'attore era finito anche sul taccuino di Kevin Feige per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Dopo il successo ottenuto da Honey Boy, film autobiografico scritto e interpretato dallo stesso LaBeouf, in estate la Casa delle Idee aveva considerato la star per un ruolo sconosciuto. Tuttavia la rivista afferma che lo studio e l'attore non si sono mai effettivamente incontrati, e alla fine non è avvenuta alcuna conversazione.

A proposito di Cinecomic, ricordiamo che Labeouf era stato contattato anche da David Ayer per un ruolo in Suicide Squad. Tuttavia, come rivelato da lui stesso nel 2016, dopo un incontro con Warner Bros. lo studio si era detto non interessato alla sua presenza nel film.

Proprio di recente, sempre stando a Variety, LaBeouf è stato licenziato dal nuovo film di Olivia Wilde (Don't Worry Darling) per via di un presunto comportamento sul set. L'attrice e regista è infatti solita creare un ambiente produttivo basato sull'armonia tra gli addetti ai lavori, e a quanto pare LaBeouf non era adatto per questo tipo di approccio.