Marvel Studios: Shang-Chi torna a mostrarsi in un epico nuovo poster ufficiale

Dopo il nuovo video promozionale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il prossimo lungometraggio dei Marvel Studios torna a mostrarsi con una stupenda locandina promozionale inedita.

Il poster, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, ci mostra il protagonista Simu Liu nei panni dell'eroe titolare e avvisa i fan dei Marvel Studios che a settembre una nuova leggenda del Marvel Cinematic Universe nascerà sul grande schermo. Il film è atteso nelle sale statunitensi dal 3 settembre, mentre in Italia arriverà come al solito con leggero anticipo grazie ad un'uscita fissata per l'1 settembre.

Ricordiamo che Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà il venticinquesimo film del Marvel Cinematic Universe: il cast vede il protagonista Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, oltre al leggendario Tony Leung Chiu-Wai nei panni del Mandarino, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. Nel film, Shang-Chi, figlio del famoso leader della pericolosa organizzazione terroristica nota come I Dieci Anelli, dovrà fare di tutto per ribellarsi alla sua eredità e trovare la propria strada.

Il film promette di essere strettamente legato alla saga di Iron Man - come noto, infatti, I Dieci Anelli è il gruppo terroristico che sequestrò Tony Stark nel primo film del MCU, senza contare il ruolo del 'finto' Mandarino in Iron Man 3 - ma anche a quelle di Hulk e Doctor Strange, con Abominio e Wong intravisti nel trailer di Shang-Chi. Abominio, lo ricordiamo, tornerà nella serie tv She-Hulk, mentre Wong lo rivedremo probabilmente in Spider-Man: No Way Home e sicuramente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.