Marvel Studios: Sebastian Stan vorrebbe uno "spinoff" con protagonisti Bucky e Falcon!

non erano esattamente in ottimi rapporti quando si affrontarono per la prima volta in Captain America: The Winter Soldier. Quando poi però è uscito Capitan America: Civil War la coppia, costretta - a malincuore - a combattere dalla stessa parte, ha creato dei siparietti molto stuzzicanti.

Con entrambi i personaggi pronti a tornare in Avengers: Infinity War, Sebastian Stan, titolare del ruolo di Bucky, crede che ci sia la possibilità di esplorare ancora di più la strana dinamica tra i due migliori amici di Cap, magari in uno spin-off! Dovremmo chiedere ad Anthony Mackie cosa ne pensa, comunque...

Parlando con Entertainment Tonight per discutere di tutto ciò che riguarda Avengers: Infinity War, ecco cosa ha dichiarato l'attore sulla dinamica Bucky/Falcon:

"Per me è come nel film di Martin Brest, il classico Midnight Run. E' una specie di 48 ore. O una commedia anni '80 o '90. È così che lo vedrei."

E, parlando dell'eventualità di vedere, in futuro, uno spinoff, ha detto:

"Assolutamente. Le persone giuste per far sì che ciò accada sono a pochi passi da noi proprio ora.

Che ne dite? Vi stuzzicherebbe l'idea di vedere questi due insieme in un'avventura in solitaria? O preferireste un'origin sul Winter Soldier? O...? Diteci quel che pensate nei commenti, qui sotto!

