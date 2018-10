Marvel Studios: Ryan Coogler scriverà e dirigerà Black Panther 2!

I Marvel Studios stanno delineando il loro Marvel Cinematic Universe per il futuro, iniziando a sviluppare svariati progetti che vedremo nei cinema a partire dal 2020. E tra questi c'è, chiaramente, Black Panther 2.

Non è una grossa novità, in realtà, ma il The Hollywood Reporter ha confermato che Ryan Coogler ha f firmato il contratto per scrivere e dirigere Black Panther 2. Sebbene fosse una mossa prevedibile - la Marvel vuole avere il team creativo del precedente episodio - non era chiaro quando avremmo sentito delle novità certe sul sequel.

Black Panther, uscito lo scorso febbraio, porta la firma in cabina di regia di Coogler, che ha anche co-scritto la sceneggiatura. Il film è stato acclamato sia da pubblico che da critica, tanto che la Disney spingerà per farlo nominare agli Oscar; a livello mondiale, il cinecomic ha incassato l'incredibile cifra di 1.3 miliardi di dollari.

Secondo le fonti del sito, il piano della Marvel è quello di avere Coogler a lavoro sul copione nel 2019 ed iniziare la produzione del film tra la fine del prossimo anno e l'inizio del 2020; questo, in teoria, dovrebbe portare Black Panther 2 ad uscire non prima del 2021.

Per ora non sappiamo quali film usciranno nel 2020 ma è possibile che possano essere lo stand-alone sulla Vedova Nera, Doctor Strange 2 e Gli Eterni.