Marvel Studios, i Russo torneranno per il film su Captain America e il viaggio nel tempo?

Nel corso di una recente intervista con ComicBookMovie, i fratelli Anthony e Joe Russo, registi di Winter Soldier, Civil War, Infinity War e Avengers: Endgame, hanno parlato della possibilità di tornare ai Marvel Studios per raccontare l'ultima storia di Captain America.

Come sicuramente saprete, nelle tre ore di durata di Endgame non c'è stato spazio per quella che è probabilmente la più grande avventura della carriera da supereroe di Steve Rogers, ovvero il viaggio nel tempo in solitaria per riconsegnare le varie Gemme dell'Infinito alle loro rispettive epoche e collocazioni. Narrata dal punto di vista di Sam Wilson, Bruce Banner e Bucky Barnes, rimasti al di qua della macchina del tempo, questa storia si è risolta per il pubblico nel giro di pochi secondi, ed è terminata con il colpo di scena che ha visto Steve rimanere nel passato e godersi la vita con Peggy.

Oggi, invecchiato, il supereroe ha lasciato il suo scudo all'amico Sam, la cui storia sarà esplorata nella serie tv Disney+ Falcon & The Winter Soldier. Ma per quanto riguarda Steve Rogers? Ecco cos'hanno detto i Russo:

"Sarebbe una bella storia da raccontare, senza dubbio. Non so se debba essere raccontata, ma sarebbe una bella storia da raccontare e ci piacerebbe davvero poterla raccontare. Eppure penso che ci siano altre storie su cui la Marvel vorrà concentrarsi prossimamente".

Voi che ne pensate? Vorreste vedere un Captain America 4 incentrato su questa vicenda, o quanto detto in Endgame vi basta? Ditecelo nei commenti.

