Marvel Studios su Rotten Tomatoes: 5 serie tv e film coi voti più alti di sempre

Il Marvel Cinematic Universe continua a crescere esponenzialmente con nuovi film e serie tv ogni anno, ma quali sono i titoli migliori con i voti più alti? Diamo uno sguardo alla classifica in base ai punteggi ottenuti su Rotten Tomatoes.

Attualmente in vetta troviamo la nuova serie tv animata X-Men 97, che pur non facendo parte tecnicamente del MCU è l'unico progetto in assoluto nella storia dei Marvel Studios ad aver ottenuto una valutazione del 100% sulla famosa piattaforma di aggregazione di recensioni: la serie è appena iniziata sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, sulla quale uscirà con nuovi episodi a cadenza settimanale, e ovviamente non possiamo che consigliarvi di recuperarla il prima possibile.

Al secondo posto troviamo un'altra serie tv, questa si canonica con il MCU: stiamo parlando di Ms Marvel, che detiene un punteggio del 98%, mentre il primo film in questa graduatoria lo troviamo alla posizione numero 3, il gradino più basso del podio: si tratta di Black Panther, con voto 96%. Al quarto posto troviamo poi un'altra serie tv, Agents of SHIELD, con 95%, mentre il quinto posto è occupato da un altro film, forse il più famoso di tutti: stiamo parlando ovviamente di Avengers: Endgame, al 94% di voti positivi, a pari merito con il primo Iron Man di Jon Favreau, anche lui a quota 94%.

Questi, attualmente, sono i 5 titoli Marvel Studios con i voti più alti di sempre: secondo voi l'attesissimo Deadpool & Wolverine riuscirà a fare di meglio e guadagnare una posizione nella top5? Staremo a vedere.

Nel frattempo, scoprite tutti i film e le serie tv Marvel in sviluppo.

