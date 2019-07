I Marvel Studios alla ricerca di un'attrice transgender per un ruolo nella Fase 4 del MCU

Geew Worldwide riporta che i Marvel Studios sono alla ricerca di un'attrice transgender per un ruolo misterioso in un altrettanto misterioso progetto legato alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Kevin Feige ha confermato che a partire dai prossimi film ci sarà sicuramente maggior inclusività nei film della sua compagnia, e in questi minuti ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale lo studio starebbe cercando un'attrice transgender per interpretare un personaggio tenuto segreto che debutterà nella Fase 4: non si ancora se questo personaggio apparirà in un film o in una serie tv, ma il casting call sostiene che le riprese del progetto inizieranno nel 2020, per cui Gli Eterni e Black Widow sono da escludere.

Ci si riferisce al personaggio con il nome in codice "Jessica", e secondo quanto riferito la Marvel sta cercando "un'attrice transessuale di qualsiasi etnia tra i 20 ei 30 anni" per interpretarlo.

GWW azzarda l'ipotesi che possa trattarsi di Sera, e sempre secondo GWW potrebbe essere presentata come la nuova regina di Asgard al fianco di Valchiria in Thor: Love and Thunder. Al momento siamo nel campo della speculazione, quindi siete liberi di farci sapere su quale personaggio puntereste delle ipoteche fiches.

